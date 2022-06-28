"У стилі Бучі": у росії відреагували на ракетний удар по Кременчуку

росія відзначилася цинічною заявою в ООН про обстріл Кременчука

Після ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, який забрав щонайменше 15 життів, російська влада поки що не дала офіційного коментаря, однак якою вона буде можна припустити, спираючись на реакцію заступника її постпреда при ООН дмитра полянського.

Як повідомив у своєму Твіттері журналіст Олівер Керрол, російський дипломат заявив, що йдеться про якусь "провокацію".

"Багато нестиковок в Кременчуці, виглядає як провокація в стилі Бучі", — заявив полянський.

У відповідь Керролл зазначив, що ситуація і справді нагадує Бучу в тому плані, що посилить міжнародну підтримку, а не послабить її, як очікує росія.

Варто нагадати, що після відступу російських військ із Київської області світові показали наслідки вторгнення. Фотографії руйнувань та численних жертв окупантів викликали резонанс у світових ЗМІ, після чого країни Заходу посилили підтримку України.

А ось у росії після цього виступили з цинічною заявою, звинувативши Україну в "провокації", а кривавий диктатор володимир путін взагалі заявив, що звірства в Бучі є "фейком".

Як повідомлялося раніше, ракетний удар по Кременчуку було завдано 27 червня. Крилата ракета потрапила в торговий центр, в якому до оголошення повітряної тривоги могли перебувати близько тисячі людей. Хоча частина з них встигла залишити будинок до прильоту, але в будівлі залишалося ще багато людей. Згідно з останніми даними, кількість загиблих досягла 15 осіб, а у понад 50 отримали поранення, проте роботи з розбору завалів тривають, а тому кількість жертв може зрости.