"Не можуть на таке дивитися": міністр розповів, як Буча вплинула на допомогу Заходу Україні

Історія різанини на Київщині привернула увагу всього світу

Звірства російських окупантів проти українців у Бучі стали одним із тригерів, які викликали підвищену увагу та допомогу Україні.

Таку думку висловив міністр фінансів України Сергій Марченко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Емоційна реакція була досить жорсткою, тому що нормальні адекватні люди не можуть спокійно на це дивитися, і політики країн світу на це відреагували", — наголосив міністр.

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Водночас, за його словами, всі розуміють, що таке війна, і Україна була у центрі уваги інших країн ще до цього.

"Просто Буча, — це тригер, який тригернув якісь процеси, і до нас зараз прислухаються більшою мірою, ніж було до цього. Максимально ця історія була висвітлена в пресі, але крім Бучі була ще Бородянка, Макарівський район, Маріуполь, є що показати, що ми захищаємося, ми відстоюємо свою країну", — пояснив ситуацію Марченко.

"До нас прислухаються, але з грошима будь-хто розлучається важко, тому цей процес передбачає постійні переговори та обґрунтування наших потреб", — додав він.

Дивіться цей фрагмент інтерв’ю з 9:05:

Як відомо, Буча — містечко на північному заході під Києвом, де до війни проживало понад 30 тисяч людей. Бої за населений пункт розпочалися у перші ж дні вторгнення росії в Україну, і місто було звільнено від окупації лише 31 березня.

За кілька тижнів загарбники встигли жорстко познущатися, травмувати, зґвалтувати та вбити безліч людей. Вже знайдено близько 400 тіл.

Як повідомляв "Телеграф", люди, які пережили різанину в Бучі, розповідають, що кадировці любили розстрілювати людей прямо на очах їхніх дітей.