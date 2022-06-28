"В стиле Бучи": в россии отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

россия отличилась циничным заявлением в ООН об обстреле Кременчуга

После ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который унес по меньшей мере 15 жизней, российские власти пока еще не давали официального комментария, однако какой она будет можно предположить опираясь на реакцию ее заместителя постпреда при ООН дмитрия полянского.

Как сообщил в своем Твиттер журналист Оливер Кэрролл, российский дипломат заявил, что речь идет о некой "провокации".

"Много несостыковок в Кременчуге, выглядит как провокация в стиле Бучи", — заявил полянский.

В ответ Кэрролл отметил, что ситуация и вправду напоминает Бучу в том плане, что усилит международную поддержку, а не ослабит ее, как ожидает россия.

Стоит напомнить, что после отступления российских войск из Киевской области миру показали последствия вторжения. Фотографии разрушений и многочисленных жертв оккупантов вызвали резонанс в мировых СМИ, после чего страны Запада усилили поддержку Украины.

А вот в россии после этого выступили с циничным заявлением, обвинив Украину в "провокации", а кровавый диктатор владимир путин и вовсе заявил, что зверства в Буче являются "фейком".

Как сообщалось ранее, ракетный удар по Кременчугу был нанесен 27 июня. Крылатая ракета угодила в торговый центр, в котором до объявления воздушной тревоги могли находиться около тысячи человек. Хоть часть из них успела покинуть здание до прилета, но в здании оставалось еще много людей. Согласно последним данным число погибших достигло 15 человек, а в более 50 получили ранения, однако работы по разбору завалов продолжаются, а потому число жертв может возрасти.