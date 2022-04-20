"Не могут на такое смотреть": министр рассказал, как Буча повлияла на помощь Запада Украине

История резни на Киевщине привлекла внимание всего мира

Зверства российских оккупантов против украинцев в Буче стали одним из триггеров, вызвавших повышенное внимание и помощь Украине.

Такое мнение высказал министр финансов Украины Сергей Марченко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Эмоциональная реакция была достаточно жесткой, потому что нормальные адекватные люди не могут спокойно на такое смотреть, и политики стран мира на это отреагировали", — подчеркнул министр.

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В то же время, по его словам, все понимают, что такое война, и раньше Украина тоже была в центре внимания других стран.

"Просто Буча, — это триггер, который триггернул какие-то процессы, и к нам сейчас прислушиваются в большей мере, чем было до этого. Максимально эта история была освещена в прессе, но кроме Бучи была еще Бородянка, Макаровский район, Мариуполь, есть что показать, — что мы защищаемся, мы отстаиваем свою страну", — объяснил ситуацию Марченко.

"К нам прислушиваются, но с деньгами любой расстается тяжело, потому этот процесс предусматривает постоянные переговоры и обоснования наших потребностей", — добавил он.

Смотрите этот фрагмент интервью с 9:05:

Как известно, Буча, — городок на северо-западе под Киевом, где до войны проживало более 30 тысяч человек. Бои за населенный пункт начались в первые же дни вторжения россии в Украину, и город был освобожден от оккупации только 31 марта.

За несколько недель захватчики успели жестко поиздеваться, травмировать, изнасиловать и убить большое множество людей. Уже были найдены около 400 тел.

Как сообщал "Телеграф", пережившие резню в Буче люди рассказывают, что кадыровцы любили расстреливать людей прямо на глазах их детей.