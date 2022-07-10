HIMARS працює: у Луганську знищено склад боєприпасів окупантів

Луганськ знаходиться за 80 кілометрів від фронту

Українські військові завдали удару по складі боєприпасів окупантів у Луганську.

Як повідомив телеграм-канал "Вертикаль", який вважають наближеним до Офісу президента, удару було завдано з американських РСЗВ HIMARS, отриманими ЗСУ від США.

"ППО рашистів не могли допомогти їм у Луганську від HIMARS. ППО в принципі не працює за такими цілями", — йдеться у повідомленні.

Дещо більше інформації повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який у своєму телеграм-каналі повідомив, що хтось "невдало покурив" біля складу з боєприпасами.

Також він натякнув на те, що удар був завданий зброєю, яка була передана Україні від США, а також наголосив, що Луганськ знаходиться за 80 км від лінії фронту.

Пізніше він додав, що ударом також були вражені казарми та вже надійшла інформація про загиблих окупантів.

Нагадаємо, в інтерв’ю WSJ міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна спочатку отримала від США лише чотири установки HIMARS і вирішили перевірити ЗСУ на те, наскільки ефективно вони їх використовують. Після цього влучним ударом українські військові знищили командний центр росіян під Ізюмом.

"Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це, і сказали: "Ви пройшли тест", — наголосив Резніков.

Як повідомлялося раніше, в ОК "Південь" повідомили, що 10 липня ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях окупантів неподалік Херсона і зруйнували пункт управління Росгвардії. Тим самим росіяни втратили понад 60 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів та щонайменше 15 солдатів.