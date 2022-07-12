Ось чому треба евакуюватись: як виглядає Нова Каховка після удару по складу рф

Вистріл по складу окупантів був прицільним і точним, але вибухова хвиля та розліт осколків зробили свою справу

Учорашній масштабний вибух складу з боєприпасами в Новій Каховці, який довелось визнати навіть окупантам, зачепив також житлові будинки та цивільну інфраструктуру. І це є наочним поясненням того, чому мешканцям окупованих територій необхідно евакуюватись – робота ЗСУ зі звільнення не може проходити без наслідків.

Як публікують місцеві телеграм-канали, в окупованому місті потужною вибуховою хвилею повибивало вікна та понівечило балкони у багатоповерхівках, пошкодило вуличні конструкції та комерційні і господарські будівлі. Місцями попробивало стіни та дахи.

Руйнування від вибуху російського складу у Новій Каховці

Руйнування від вибуху російського складу у Новій Каховці

Руйнування від вибуху російського складу у Новій Каховці

Руйнування від вибуху російського складу у Новій Каховці

Руйнування від вибуху російського складу у Новій Каховці

Руйнування від вибуху російського складу у Новій Каховці

При тому, що "прильотів" по цивільних не було – ЗСУ цілили чітко у військовий склад, все ж майно мирних мешканців постраждало досить значним чином. Це так звані побічні руйнування. Вони не такі спустошливі, як від прямих влучань, але під час бойових дій, без яких територію звільнити неможливо, невідворотні.

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"Телеграф" раніше повідомляв, що по воєнному складу окупантів у Новій Каховці на Херсонщині ЗСУ вдарили американським РСЗВ HIMARS – за деякими даними, лік знищення подібних російських точок з цих установок уже пішов на третій десяток. І це всього за один тиждень. За попередніми оцінками, під час атаки було знищено від 50 одиниць техніки росіян, зокрема вантажівки та бензовози. Окрім того, на підірваному складі кілька годин детонували боєприпаси, які там зберігались. Власне, вибухова хвиля та осколки від цієї детонації, найімовірніше, і стали причиною руйнувань у місті.