Вот почему нужно эвакуироваться: как выглядит Новая Каховка после удара по складу рф

Выстрел по складу оккупантов был прицельным и точным, но взрывная волна и разлет осколков сделали свое дело

Вчерашний масштабный взрыв склада с боеприпасами в Новой Каховке, который пришлось признать даже оккупантам, задел также жилые дома и гражданскую инфраструктуру. И это наглядное объяснение того, почему жителям оккупированных территорий необходимо эвакуироваться – работа ВСУ по освобождению не может проходить без последствий.

Как публикуют местные телеграм-каналы, в оккупированном городе мощной взрывной волной выбило окна и побило балконы в многоэтажках, повредило уличные конструкции, а также коммерческие и хозяйственные здания. Местами попробовало стены и крыши.

Разрушение взрыва российского состава в Новой Каховке

Разрушение взрыва российского состава в Новой Каховке

Разрушение взрыва российского состава в Новой Каховке

Разрушение взрыва российского состава в Новой Каховке

Разрушение взрыва российского состава в Новой Каховке

Разрушение взрыва российского состава в Новой Каховке

При том, что "прилетов" по гражданским не было – ВСУ ударили четко в военный склад, все же имущество мирных жителей пострадало весьма значительным образом. Это так называемые побочные разрушения. Они не столь опустошительны, как от прямых попаданий, но во время боевых действий, без которых территорию освободить невозможно, неотвратимы.

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"Телеграф" ранее сообщал, что по военному складу оккупантов в Новой Каховке в Херсонской области ВСУ ударили американским РСЗО HIMARS – по некоторым данным, счет уничтожения подобных российских точек из этих установок уже пошел на третий десяток. И это всего за одну неделю. По предварительным оценкам, во время атаки было уничтожено от 50 единиц техники россиян, в том числе грузовики и бензовозы. Кроме того, на подорванном складе несколько часов детонировали хранившиеся там боеприпасы. Собственно, взрывная волна и осколки от этой детонации скорее всего и стали причиной разрушений в городе.