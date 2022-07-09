Арестович похвастался итогами работы HIMARS и намекнул на крымский мост: подробности

ВСУ уничтожает логистику армии рф

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что работа полученных от США РСЗО HIMARS стала очень заметной за последние две недели.

Поздно вечером в пятницу, 8 июля, Арестович сообщил, что за указанный период в тылу противника было уничтожено до 20 складов.

"Очень важных. Без которых дальнейшее наступление почти полностью останавливается. Это крайне болезненно бьет по российским войскам и представляет колоссальную проблему", — подчеркнул советник.

По его словам, в связи с точными ударами до 70 км, противник вынужден размещать новые склады еще дальше от линии фронта.

"Это в свою очередь затрудняет логистику. А значит скорость и количество подвоза боеприпасов", — пояснил Арестович.

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Он также сообщил, что Соединенные Штаты передает Украине ракеты, которые способны поражать цель на расстоянии до 300 км, а также дополнительные пусковые установки.

Алексей Арестович прокомментировал очередные американские поставки вооружения намеком: "Здравствуй, крымский мост?".

Напомним, что в пятницу, 8 июля стало известно, что США согласовали очередную поставку высокоточного оружия. Поставка является частью нового пакета помощи в 400 миллионов долларов.

Также Арестович озвучил новые сроки победы Украины в войне. Он говорит, что активные боевые действия должны закончиться до новых выборов президента США.