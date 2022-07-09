Укр

Арестович похвастался итогами работы HIMARS и намекнул на крымский мост: подробности

Автор
Вита Дубовик
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Арестович рассказал про работу HIMARS по складам армии рф Новость обновлена 09 июля 2022, 02:37
Арестович рассказал про работу HIMARS по складам армии рф

ВСУ уничтожает логистику армии рф

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что работа полученных от США РСЗО HIMARS стала очень заметной за последние две недели.

Поздно вечером в пятницу, 8 июля, Арестович сообщил, что за указанный период в тылу противника было уничтожено до 20 складов.

"Очень важных. Без которых дальнейшее наступление почти полностью останавливается. Это крайне болезненно бьет по российским войскам и представляет колоссальную проблему", — подчеркнул советник.

По его словам, в связи с точными ударами до 70 км, противник вынужден размещать новые склады еще дальше от линии фронта.

"Это в свою очередь затрудняет логистику. А значит скорость и количество подвоза боеприпасов", — пояснил Арестович.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты передает Украине ракеты, которые способны поражать цель на расстоянии до 300 км, а также дополнительные пусковые установки.

Алексей Арестович прокомментировал очередные американские поставки вооружения намеком: "Здравствуй, крымский мост?".

Напомним, что в пятницу, 8 июля стало известно, что США согласовали очередную поставку высокоточного оружия. Поставка является частью нового пакета помощи в 400 миллионов долларов.

Также Арестович озвучил новые сроки победы Украины в войне. Он говорит, что активные боевые действия должны закончиться до новых выборов президента США.

Теги:
#Алексей Арестович #Война с Россией #HIMARS