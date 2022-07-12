Жертвы есть: оккупанты признали потери в Новой Каховке

Детонация длится уже не менее 9 часов

Около полуночи в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области было весьма громко — взрывался и горел склад с боеприпасами и топливом оккупантов. Взрыв был настолько масштабным, что даже российские коллаборанты вынуждены были признать наличие пострадавших и погибших.

РосСМИ заявляют о шести погибших и не менее 40 раненых. Коллаборанты также заявляют о повреждениях сотен строений — домов и инфраструктуры. Но что именно взрывалось — во мнениях не сошлись. Большей частью используется версия с селитрой. При этом над местом детонации все еще идет дым и раздаются взрывы.

Кроме этого также выдвигались версии завода, склада с гуманитарной помощью и даже ГЭС.

Версии взрыва от российских пропагандистов и коллаборантов

Тем временем украинские военные подтвердили удар по складу с боеприпасами в Новой Каховке. Также отмечается смерть 52 оккупантов за день, потерю ними техники, включая гаубицу и бронемашины. Во время взрывов на горизонте то были следы похожие на фейерверки, то облако дыма.

Напомним, по имеющимся данным, на складе находились бензовозы и грузовики — около 50 машин, а также боеприпасы. Среди них ракеты для РСЗО, в частности "Смерч". Сообщается, что в склад врага попали из HIMARS.

Ранее "Телеграф" писал, что эту ракетную систему с дальностью до 70 км успешно использовали уже более двух десятков раз на различных участках фронта. Новая поставка вооружения от США ожидается еще более дальнобойной — до 300 км.