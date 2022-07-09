США передадут Украине дальнобойные снаряды для HIMARS : куда теперь достанут ВСУ

Точная дата поставок не разглашается

В Украине ожидается поставка новой партии высокомобильных артсистем HIMARS, а также новых снарядов к ним. Сообщается, что они могут достреливать на 300 км.

Боеприпасы не только стреляют дальше, но и отличаются лучшей точностью, об этом сообщали сразу несколько источников — издание Financial Times, советник главы ОП Алексей Арестович, а также ZN.UA со ссылкой на представителя штаба украинского оперативного командования.

Отмечается, что передадут Украине снаряды максимальной дальность. Ранее снаряды HIMARS в Украине били максимум на 70 км, тогда как их граничная дальность — 300 км. Для сравнения — расстояние до Крымского моста или военных баз на оккупированном полуострове не превышает заявленный максимум.

Расстояние до Крымского моста из произволной точки фронта/ Карта - deepstatemap

Расстояние до военных баз в Крыму из произволной точки фронта/ Карта - deepstatemap

Также такое оружие позволяет достреливать и до российской территории. Отметим, что поставки очередной раз вызвали возмущение в российском посольстве. Во время предыдущей передачи вооружения в рф даже призывали бомбить посольство. Напомним, Украина не собирается обстреливать территорию россии — о том, что в переносе войны на территорию агрессора наша страна не заинтересована говорили ранее.

Расстояние до российских военных объектов/ Карта - deepstatemap

Напомним — HIMARS успешно применяют на фронте. Американское оружие эффективно уничтожает склады боеприпасов и военной техники оккупантов — уже более 20 раз. Сообщается, что у Украины уже есть девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов.

Ранее "Телеграф" писал, что именно американские РСЗО Пентагон назвал одним из факторов, который помогает давать отпор российским оккупантам.