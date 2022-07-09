США передадут Украине дальнобойные снаряды для HIMARS : куда теперь достанут ВСУ
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Точная дата поставок не разглашается
В Украине ожидается поставка новой партии высокомобильных артсистем HIMARS, а также новых снарядов к ним. Сообщается, что они могут достреливать на 300 км.
Боеприпасы не только стреляют дальше, но и отличаются лучшей точностью, об этом сообщали сразу несколько источников — издание Financial Times, советник главы ОП Алексей Арестович, а также ZN.UA со ссылкой на представителя штаба украинского оперативного командования.
Отмечается, что передадут Украине снаряды максимальной дальность. Ранее снаряды HIMARS в Украине били максимум на 70 км, тогда как их граничная дальность — 300 км. Для сравнения — расстояние до Крымского моста или военных баз на оккупированном полуострове не превышает заявленный максимум.
Также такое оружие позволяет достреливать и до российской территории. Отметим, что поставки очередной раз вызвали возмущение в российском посольстве. Во время предыдущей передачи вооружения в рф даже призывали бомбить посольство. Напомним, Украина не собирается обстреливать территорию россии — о том, что в переносе войны на территорию агрессора наша страна не заинтересована говорили ранее.
Напомним — HIMARS успешно применяют на фронте. Американское оружие эффективно уничтожает склады боеприпасов и военной техники оккупантов — уже более 20 раз. Сообщается, что у Украины уже есть девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов.
Ранее "Телеграф" писал, что именно американские РСЗО Пентагон назвал одним из факторов, который помогает давать отпор российским оккупантам.