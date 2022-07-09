Россияне замедлили свое движение на Донбассе: в Пентагоне назвали причины

Оккупанты весьма отстают от поставленного перед ними "графика" боев, ведь украинская оборона достаточно прочна

Дорогостоящий и весьма медленный — такими словами можно описать "прогресс" российских войск на востоке Украины. Захватчики бросают множество сил и средств на захват отдельных точек в Донецкой и Луганской областях, однако эффективное противостояние украинской армии снижает и без того небольшие темпы наступления противника.

Как отметили в Минобороны США, россия вряд ли сможет заполучить победу в нынешней войне. Отрицать их преимущество на некоторых направлениях фронта невозможно, отмечает неназванный представитель Пентагона, однако украинцы делают все возможное, дабы отбросить врага как можно дальше.

Помогает давать отпор два главных условия. Первое — это поставки нового западного вооружения, с которым учатся обращаться бойцы ВСУ. Те же системы HIMARS смогли значительно "подорвать способность россиян вперед" даже там, где их наступление было весьма медленным и очень кровавым.

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Также украинцы в тылу серьезно помогают своей армии с помощью партизанских действий. И хотя Пентагон не озвучивает конкретные территории, становится явно, что подрывные действия ведутся далеко за линией фронта, рядом с сосредоточием российских военнослужащих.

"Они [россияне — ред.] сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей, — говорят в Пентагоне. — Украины же в локализованных местах ведут эффективное наступление".

Напомним, ранее ситуацию для вражеских войск оценивали и в украинском СНБО. По мнению секретаря организации Алексея Данилова, сил у армии рф осталось не больше, чем на продвижение всего на одном из направлений фронта.

Также "Телеграф" писал, считает ли Владимир Зеленский, что российско-украинская война может закончиться уже в 2022 году.