"Русские беззащитны": Данилов сообщил, сколько HIMARS уже действуют в Украине
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Для проведения успешных контрнаступлений украинцам нужно еще больше мощного оружия
Соединенные Штаты и другие страны-союзники отправили Украине девять ракетных систем HIMARS американского производства, а также несколько подобных комплексов. Однако для того, чтобы совершать мощные контрнаступления и отбивать у россиян свои территории, украинским защитникам нужно еще несколько десятков единиц такого вооружения.
Как сообщил в комментарии журналистам WSJ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, поставка американских HIMARS дала возможность украинским бойцам целить по враждебным объектам, находясь за пределами линии фронта. Раньше такие цели были для украинцев недостижимыми.
"Девять HIMARS и аналогичных ракетных комплексов уже действуют в Украине, россияне беззащитны перед ними и очень озабочены", — пояснил он.
По словам Данилова, такое количество современных ракетных систем американского производства позволяет Украине сейчас вести исключительно оборонную деятельность, речи о наступлении пока нет, ведь для этого оружия нужно гораздо больше.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские защитники, имеющие на вооружении мощные ракетные системы от союзников, смогут попадать в цели врага, что которые раньше были для них недоступны.