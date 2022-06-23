В россии призвали к удару по посольству США в Киеве: что стало причиной

Американское оружие пугает россиян

В россии после того, как в Украину прибыли первые ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS, заметно занервничали и призвали ударить по посольству США в Киеве.

Об этом в четверг, 23 июня, заявил депутат госдумы рф Юрий Швыткин, передает lenta.ru.

Российский депутат считает, что поставки HIMARS в Украину якобы ведут мир к третьей мировой войне, а рф должна ударить в ответ по центру принятия решений — посольству США. Также россиянин призвал минобороны рф уничтожить правительственный квартал в Киеве.

"Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России. Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары", — заявил Швыткин.

Примечательно, что Швыткин заявляет, что HIMARS легко можно подавить тем вооружением, что есть у рф — ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Также депутат уверен, что "Смерч" и "Ураган" способны справится с американской системой, а потому не совсем понятна его истерика насчет приближения к третьей мировой войне.

"У нас есть противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы, которые в состоянии подавить саму огневую точку. "Ураган" и "Смерч" — эти виды вооружения спокойно можно противопоставить HIMARS", — заявил российский депутат.

Ранее сообщалось, что ВСУ получат дополнительные возможности для атак после получения HIMARS.

Напомним, Украина получила тяжелые гаубицы от Запада без важной "начинки", чтобы передовые технологии не попали в руки россиян.