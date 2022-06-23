Белгород, Луганск, Херсон – куда смогут доставать ВСУ благодаря новому оружию из США

Целый ряд военных объектов станут уязвимыми для атак ВСУ

В четверг, 23 июня, стало известно о поступлении в Украину первых РСЗО М142 HIMARS из обещанных Украине по программе ленд-лиза от США.

Вместе с пусковыми установками ВСУ получила боеприпасы М31 GMLRS дальностью в 40-43 мили или 64-70 км, что позволит военным доставать до целого ряда целей, которые прежде были недоступны.

В списке целей, например, военные объекты в районе временно неподконтрольного Луганска, в район которого могут доставать М142 поскольку по прямой расстояние от Лисичанска порядка 70 км.

Луганск

Прибывшие американские РСЗО позволят уверенно и точно поражать скопления живой силы и техники оккупантов в районе Изюма, к которому ВСУ после успешного контрнаступления в середине июня приблизились примерно на 20-25 км заняв поселок Заводы.

Изюм

Примерно на аналогичном расстоянии – порядка 25 км, ВСУ сегодня находятся от оккупированного рф Херсона, располагаясь в районе населенного пункта Томина Балка, а значит военные цели в городе также могут быть подвергнуты точному обстрелу.

Херсон

Хотя возможности дальности М142 HIMARS – до 70 км, почти втрое перекрывают расстояние до этих мест, запуск ракет можно производить из тыла, тем самым не опасаясь ответного артогня оккупантов.

Но главным преимуществом станет тот факт, что теперь ВСУ смогут доставать до территории рф, к примеру расстояние от города Дергачи Харьковской области до российского Белгорода вполне укладываются в максимальную дальность работы американской РСЗО в 70 км.

Белгород

Точно неизвестно, какие именно боеприпасы получила Украина к РСЗО, наверняка речь идет о боеприпасах М31 GMLRS, представляющих из себя реактивный снаряд с осколочно-фугасной боевой частью, в которой расположены 90 кг взрывчатого вещества. При взрыве формируется большое количество осколков, которые поражают технику и личный состав.

Вместе с тем, Украина надеется, что вместе с новыми РСЗО США в новом пакете военной помощи передаст ракеты системы ATACMS, которыми также может стрелять HIMARS, но на расстояние от 165 до 300 км.