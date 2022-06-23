Важнейшее вооружение прибыло в Украину: о чем идет речь

Российским оккупантам пора бежать на Родину, поджав хвосты

В Украину наконец-то прибыли давно анонсированные американскими партнерами ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS. Эти реактивные системы залпового огня должно значительно улучшить оборонную способность ВСУ, поэтому их прибытие способно преломить ход боев на линии фронта в пользу наших защитников.

О доставке важнейшего груза стало известно после публикации в официальном Twitter-аккаунте министра обороны Украины Алексея Резникова.

Чиновник подчеркнул, что часть систем HIMARS уже находится на территории Украины. Теперь остается лишь ждать, когда они окажутся в распоряжении украинских военнослужащих, которым помогать прогнать врага с нашей земли.

Так HIMARS выглядит вблизи

Резников высказал искреннюю благодарность за содействие в получении этого важного вооружения своему американскому коллеге, главе Пентагона Ллойду Остину.

"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", — подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии передачу подобного оружия рассматривают как прямую угрозу безопасности своей страны. Это зависит от дальности, на которую работает система HIMARS — от 2 до 500 км. Впрочем, в Вашингтоне не слишком впечатлились воплями кремлевских политиков, что подтверждается получением РСЗО Киевом.