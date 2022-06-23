Модель призыва в армию изменится: Зеленский сделал громкое заявление

Армию в Украине хотят реформировать по типу Израиля

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения изменят правила призыва в армию. В будущем это может коснуться юношей, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам Израиля.

Глава государства отметил, что война с россией заставила сотни тысяч человек впервые взять оружие в руки и научиться им пользоваться. Зеленский добавил, что Украина рассматривает возможность внедрения модели призыва как в Израиле.

"Будем рассматривать, обсуждать с общественностью. То, что наши люди будут знать, как воевать, то, что большинство из них это знают, после того, как появилась территориальная оборона, большое количество людей уже исчисляется в сотнях тысяч, они защищали наше государство сначала голыми руками, а потом уже с оружием в руках, говорит о том, что, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества и т.д." – заявил Владимир Зеленский.

Следует отметить, что все находящиеся за рубежом граждане Израиля, а также все постоянно проживающие на территории государства по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). Однако министр безопасности может освободить от службы некоторые группы населения, в том числе арабов, однако они могут проходить службу добровольно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть украинцев попадет под действие призыва после окончания войны — однако не в армию, а из-за действия целевой мобилизации.