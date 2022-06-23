Война — день 120: оккупанты варварски обстреливают города, тяжелая ситуация под Северодонецком

Оперативно о главном за 23 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится уже 120 дней. Украинские силы обороны сдерживают врага на Донбассе, где самой горячей точкой фронта является Северодонецкое направление. Уличные бои за населенный идут ежедневно, а на юге от города ВСУ разрушили планы захватчиков по образованию котла. Из-за неудач на фронте россияне варварски обстреливают мирные города. В последнее время от обстрелов оккупантов страдает Харьковщина. Кроме того, целью россиян остается Николаев. На политическом фронте прогремел громкий скандал с Грузией. Грузинский премьер обвинил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он призвал Европу не выдавать Грузии статус кандидата в члены ЕС.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 23 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Информацию о главных событиях 20 июня можно прочитать в нашей статье: "Война — день 117: оккупанты получают по зубам, штурмуя Северодонецк, деоккупация Херсона все ближе".

Сводка главных событий за 21 июня доступна в нашем материале: "Война — день 118: россияне пошли в наступление на Луганщине и кроют Украину ракетамми".

С новостями за прошедшие сутки, 22 июня, можно ознакомиться в нашем онлайне за среду: "Война — день 119: тревожные новости с Востока, продвижение ВСУ на Юге".