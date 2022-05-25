Мобилизация не для участия в войне: почему украинцы могут еще быть призваны

Ликвидация последствий боевых действий станет первоочередной задачей после победы

Часть украинцев будет призвана по окончанию войны — однако не в армию, а из-за действия целевой мобилизации. Этот процесс будет отвечать за сбор специалистов, желающих помочь в физическом восстановлении страны после активных боевых действий.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на представителя КМУ в парламенте Тараса Мельничука.

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Есть несколько основных причин, по которым государство будет вынуждено объявить волну целевой мобилизацию. Прежде всего это помощь в ликвидации последствий самых боев, а также чрезвычайных ситуаций (вызванных войной или нет). Также нужно будет ликвидировать последствия в городах и селах, которые приняли на себя удар средств поражения — ракет, бомб, кассетных снарядов и т.п.

Отдельным пунктом обозначено восстановление объектов критической инфраструктуры. Чтобы населенные пункты были нормально обеспечены всем необходимым, придется восстановить подорванные железные пути, отстроить разрушенные аэропорты, дороги, а также нефтебазы и другие важные объекты.

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По словам Тараса Мельничука, также в Украине хотят позволить привлечение работников без соответствующих документов или волонтеров к предоставлению соцуслуг — пока действует военное положение. На данном этапе не все смогли выехать из дому вместе с нужными бумагами, однако помощь многим категориям населения нужна уже сейчас.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит помнить годным к военной службе в военной службе, а также разъясняли, кому не стоит переживать из-за возможной мобилизации.