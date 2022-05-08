После войны украинцев ждет волна "целевой мобилизации": что это и зачем нужно

Нужно будет как можно быстрее ликвидировать последствия российской агрессии в стране

В Украине, где продолжается вторая волна привычной мобилизации из-за вторжения россии, начинают обсуждать поствоенный период. Так, среди прочего было принято решение о необходимости провести специальная целевую мобилизацию. Она, скорее всего, начнется уже после снятия военного положения.

Больше подробностей сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Во время заседания Кабмина 7 мая было уточнен текст Положения "О единственной госсистеме гражданской обороны". Именно благодаря этому власть подчеркнула важность отдельных дополнительных заданий на период отстройки страны после войны.

Целевая мобилизация означает привлечение граждан к разного типу работ, которые будут предусматривать быстрое восстановление инфраструктуры и экономики Украины, пострадавшее из-за российского вторжения.

В первоочередные задания Кабмином было внесено:

саму целевую мобилизацию;

ликвидацию последствий боевых действий на территории страны;

мероприятия, которые предполагают восстановление объектов критической инфраструктуры;

определение городов и сел, которые нужно будет привести в порядок — нанести маркировку, разминировать и расчистить опасные участки;

привлечение международных специалистов для ликвидации последствий военный действий.

Пока конкретных указаний насчет того, кто будет "годен" для целевой мобилизации, еще не было. Однако в сети уже начались разговоры, что, вероятней всего, может понадобиться любая посильная помощь экспертов в различных сферах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, законно ли проводить стандартную мобилизацию — призыв в армию — с помощью телефонного звонка.