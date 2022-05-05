Мобилизированные и добровольцы: какая между ними разница и как их готовят на фронт

Военный призыв в Украине может продлиться после 24 мая

Президент Владимир Зеленский в первые дни полномасштабного вторжения россии своим указом объявил общую мобилизацию в Украине, которая продлится 90 дней. Уже 24 мая текущего месяца сроки мобилизационных мер завершаются, однако, учитывая ситуацию на фронте, может быть принято решение по их продлению.

"Телеграф" решил разобраться, есть ли разница между украинцами, добровольно вступившими в военные формирования для защиты Родины и гражданами, которые были мобилизованы в рамках подписанного гарантом закона.

Есть ли отличия?

Как пишет издание "Слово и дело", добровольной считается исключительно служба по контракту, во время действия мобилизационных мер – это обязанность.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, несмотря на то, добровольно лицо пошло на службу в армию или принудительно (согласно указу) никакой роли не играет. В этих случаях государством не предусмотрено каких-либо дополнительных или признанных.

"То есть, если призывник или военнообязанный, не дожидаясь повестки, пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, это свидетельствует о его готовности пройти процедуру обследования и подать все необходимые документы, если имеет право на отсрочку или освобождение от призыва (мобилизации) , – объяснил специалист.

Что касается военнослужащих-контрактников, то службу они также несут добровольно, никаких приказов, принуждающих их исполнять свой долг в Украине нет.

Как готовят к службе мобилизованных

В Министерстве обороны Украины отмечают, что мобилизованные украинцы, не имеющие военного опыта на передовую, сразу не отправляются. Первоочередно мобилизованные граждане направляются в центры профессиональной подготовки для прохождения обучения.

После того как подготовительные мероприятия завершатся, бойцов отправляют на дальнейшее доукомплектование военных подразделений.

"Подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности)", — подробнее рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам эксперта Владислава Селезнева, подготовка мобилизованных лиц проходит в рамках боевого согласования воинских частей, в состав которых прибывают указанные граждане.

"Сроки подготовки зависят от многих факторов. Например, сейчас идет овладение западными образцами оружия и техники — на это тоже нужно определенное время", — подытожил специалист.

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