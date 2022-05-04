Мобилизация в Украине может продолжиться после 24 мая: кого будут набирать и будут ли следующие волны

Во время военного положения, которое было внедрено в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет

В Украине всеобщая мобилизация будет продолжаться до 24 мая. По состоянию на сегодняшний день все показатели были полностью выполнены, однако призыв военнообязанных могут продолжить, учитывая развитие боевых действий на линии столкновения.

Об этом сообщил руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

По его словам, призыв в ряды Вооруженных сил Украины, а также другие военные формирования проводится значительно меньшими темпами, ведь силы обороны полностью укомплектованы. Теперь украинцы их только доукомплектовывают.

Также Горбач добавил, что продление призыва после 24 мая 2022 года будет зависеть исключительно от ситуации в зоне боевых действий.

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Как проходит мобилизация-2022 в Украине

Общая мобилизация, которая была объявлена в стране еще 24 февраля, вероятнее всего будет удлинена после 24 мая;

По состоянию на сегодняшний день призыв в Украине был выполнен на 100%, поэтому его темпы существенно снизились;

По факту никаких волн мобилизации в стране не было. Сейчас все еще идет первая волна, просто украинцев призывали с разной интенсивностью. Следующая волна мобилизационных мер пока не планируется, однако если решение по ее объявлению все же примут, то мобилизовать будут не только офицеров, а всех, кто сможет доукомплектовать воинские части;

В ряд военнослужащих призывают в большинстве случаев тех украинцев, которые имеют боевой опыт или побывал на учебных сборах;

Качество призванных военнослужащих очень высоко;

Мотивация призывников еще выше, чем в сравнении с 2014 годом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как во время военного состояния происходит мобилизация среди женщин и кого могут забрать на фронт для борьбы с захватчиками.