Мобилизация женщин в Украине – кого и как могут призывать в армию

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Мобилизация женщин в Украине – кого и как могут призывать в армию Новость обновлена 19 апреля 2022, 17:58

Женщин-представительниц некоторых профессий ждут в ВСУ

В условиях российского вторжения в Украине продолжается вторая волна мобилизации — в ряды защитников призывают бывших военнослужащих ВСУ по контракту или призыву, проходивших службу после 2014 года.

Согласно отечественному законодательству мобилизация проходит в 4 волны и касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья годны к воинской службе и не имеют права на отсрочку.

Важен также способ, которым военнообязанному предлагают явиться по мобилизации. Так, саму повестку в военкомат могут вручить где угодно, не только по месту его жительства. Главное, чтобы повестка была принята и подписана, причем сделать это может не только военнообязанный, но и его родственники — родители, жена и другие.

Однако если призывник не подпишет повестку или сделает это второй раз, и этому будут доказательства в виде аудио-, видео- или фото, отвечать придется уже по закону за уклонение от призыва.

Вместе с тем мобилизовать на воинскую службу могут также и женщин, чья профессия в рядах ВСУ может быть дефицитной. Прежде всего речь идет о специалистах в сферах медицины, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автомобильного и гусеничного транспорта и некоторых других.

Но как заявлял ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач, ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.

Как сообщает разведка, свою "мобилизацию" российские оккупанты проводят и на временно оккупированной территории Украины, в частности в городе Изюме харьковской области.

Теги:
#Мобилизация #Повестки #ВСУ
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