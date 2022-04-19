Мобилизация-2022: имеет ли силу повестка, подписанная родственником призывника

Существует три главных вида вручения повестки, но лишь два из них действенны

В Украине продолжается вторая волна мобилизации граждан, желающих противостоять прогрессирующей российской агрессии. Многие украинцы призывного возраста получили повестку, которая предполагает их появление в военкомате, однако за некоторых подобные "письма счастья" получали родственники.

Имеют ли подобные повестки законную силу, объяснили на "Юридическом портале Украины".

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Всего существует несколько способов вручения повесток. Следует помнить, что каждый из них несет свои последствия.

Уведомление вручено в руки под роспись. Это может произойти дома, на работе, а в военное время — вообще везде, включая блок-посты. Получив подобную повестку, мужчина имеет определенный отрезок времени, чтобы появиться перед военкомами.

Это может произойти дома, на работе, а в военное время — вообще везде, включая блок-посты. Получив подобную повестку, мужчина имеет определенный отрезок времени, чтобы появиться перед военкомами. Повестка была вручена жене, родителям или другим родственникам призывника . Такой документ также имеет юридическую силу и является необходимостью к появлению в военкомате.

. Такой документ также имеет юридическую силу и является необходимостью к появлению в военкомате. Уведомление оставили "в двери" или забросили в почтовый ящик. За неявку призывника в военкомат после подобной повестки ответственность не предусматривается, ведь документ не был подписан. Впрочем, если мужчину раньше уже вызывали к военкому, и этому имеется доказательство — видео, фото, аудио, отвечать придется по всей строгости закона.

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Также добавим, что получение повестки для мужчины даже в военное время не всегда обозначает стопроцентную гарантию призыва в армию. Некоторые повестки предполагают уточнение учетных данных человека, другие — призывают пройти медкомиссию, появиться на призывном пункте или же, непосредственно, зовут на военную службу в ряды ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно объяснял, кто во время войны может вручать повестки и является ли их передача законной, к примеру, на блок-постах.