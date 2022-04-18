Мобилизация в Украине – кого призовут в этот раз и законно ли вручать повестки на улице

Украинцам объяснили как и кого будут призывать по мобилизации

В условиях продолжающейся агрессии россии против Украины, все большее количество мужчин призываются в ряды Вооруженных Сил Украины.

В настоящий момент продолжается вторая волна мобилизации (из четырех), в которую входят бывшие военнослужащие ВСУ по контракту или по призыву в период с 2014 года. Если вы не относитесь к ним, мобилизация вас пока не коснется.

Следующими могут стать офицеры запаса, то есть лица окончившие военные кафедры гражданских вузов.

Призыв по мобилизации осуществляется путем выдачи повестки, по которой необходимо явиться в военкомат. Вручить ее может сотрудник военного комиссариата, а также руководитель организации, в которой призывник работает, управляющий домом.

Сама повестка в военкомат бывает двух видов, первая из них, скорее просьба явится в военкомат для уточнения информации о себе для возможной мобилизации в последующих волнах. А вот второй вид повестки собственно и является тем документом, который призывает гражданина в ряды ВСУ.

При этом повестка от военкомата по законодательству Украины может вручаться где угодно, точного места закон не требует, поэтому если вас остановили на улице и вручили повестку, это не является нарушением закона. Точно также это не обязательно значит, что вас после визита в военкомат отправят в ряды ВСУ.

Вместе с тем в случае неявки в военкомат украинцев может ожидать наказание в виде 5100-8500 гривен штрафа или исправительные работы до 1 года, а в военное время лишение свободы от 3 до 5 лет.