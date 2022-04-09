Законно ли вручать повестки в армию на блок-постах: объясняют военные

В отдельных регионах многие мужчины получили повестку на выходе

Сейчас в Украине, которая уже 45-й день живет в состоянии войны, сейчас происходит вторая волна мобилизации населения для защиты родного государства. Военные отмечают, что желающих взяться за оружие хватает, однако иногда появляется информация о вручении повесток на блок-постах или просто на улицах.

"Телеграф", ссылаясь на Терцентр комплектования и социальной поддержки расскажет, разрешено ли военнослужащим выполнять подобные действия.

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Насколько законно?

Украинское законодательство не определяет конкретное место, где призывник может получить повестку. Мы привыкли, что они обычно отправляются по конкретному адресу проживания, однако человек действительно может их получить даже посреди улицы. То есть вручение повестки на блок-посту не является нарушением закона. В то же время это и не является стопроцентным "пропуском" в армию — возможно, вас просто просят прийти и стать на учет.

Также имейте в виду, что во время военного положения гражданин обязан постоянно иметь при себе документы, идентифицирующие личность. Это поможет и во время того, когда уполномоченное лицо (на том же блок-посте) попросит их, чтобы при необходимости вручить повестку.

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Какие бывают повестки?

Подобный документ, с которым призывают приходить в военкомат, делится на два вида.

Первый — уточняет учетные данные гражданина, фиксирует прохождение медкомиссии и призывает прибыть в ТЦК и СП.

Второй — непосредственно "билет" на призыв в армию.

Отметим, что сейчас чаще всего гражданам вручаются повестки первого типа. Это государство делает для того, чтобы понимать, сколько еще мужчин призывного возраста есть в резерве, которые при необходимости могут быть использованы.

Однако бояться отправки на передовую или армию прямо после вручения повестки не стоит. Хотя бы потому, что идет только вторая волна мобилизации. Она предусматривает "призыв" мобилизационного резерва — экс-военных, которые были в армии по контракту или служили до 2014 года.

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Третья волна "призовет" военнообязанных, окончивших военные кафедры вузов и звание офицеров запаса. Важно, чтобы эти люди не призывались раньше.

Все, кто не военнообязанный, но получил повестку, скорее всего, будут мобилизованы в четвертую волну. При условии, если она, конечно, будет. Именно в этот период разрешается использовать общественный резерв тех людей, которые не ограничены возрастом или здоровьем и могут находиться на службе.

Добавим, что игнорирование врученной повестки является уголовной ответственностью. Поэтому следует выполнять все указания, полученные от уполномоченных лиц, если такой документ вы все же получили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому не нужно становиться на военный учет и кто не может быть мобилизован. Также мы подробно объясняли дальнейшие действия граждан, получивших повестку.