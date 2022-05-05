Мобілізовані та добровольці: яка між ними різниця та як їх готують на фронт

Військовий призов в Україні може продовжитися після 24 травня

Президент Володимир Зеленський в перші дні повномасштабного вторгнення росії своїм указом оголосив загальну мобілізацію в Україні, яка триватиме упродовж 90 днів. Вже 24 травня поточного місяця строки мобілізаційних заходів завершуються, проте, враховуючи ситуацію на фронті, може бути прийняте рішення щодо їх подовження.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи є різниця між українцями, які добровільно вступили у військові формування для захисту Батьківщини та тими громадянами, які були мобілізовані в рамках підписаного гарантом закону.

Чи є відмінності?

Як пише видання "Слово і діло", добровільною вважається виключно служба за контрактом, під час дії мобілізаційний заходів – це обов’язок.

За словами військового експерта Владислава Селезньова незважаючи на те, добровільно особа пішла на службу до армії чи примусово (згідно з указом) ніякої ролі не грає. У цих випадках державою не передбачено якихось додаткових або визнання.

"Тобто, якщо призовник чи військовозобов'язаний, не чекаючи повістки, прийшов в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, це лише свідчить про його готовність пройти процедуру обстеження і подати всі необхідні документи, якщо має право на відстрочку чи звільнення від призову (мобілізації)", – пояснив спеціаліст.

Що стосується військовослужбовців-контрактників, то службу вони також несуть добровільно, жодних наказів, які б примушували їх виконувати свій обов'язок в Україні немає.

Як готують до служби мобілізованих

У Міністерстві оборони України наголошують, що мобілізовані українці, котрі не мають військового досвіду на передову одразу не відправляються. Першочергово мобілізовані громадяни направляються до центрів фахової підготовки для проходження навчання.

Після того, як підготовчі заходи завершаться, бійців відправляють на подальше доукомплектування військових підрозділів.

"Підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами (без зниження якості навчання) та складає від 7 до 20 діб (залежно від складності спеціальності)", – детальніше розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами експерта Владислава Селезньова, підготовка мобілізованих осіб проходить в рамках бойового злагодження військових частин, до складу яких прибувають вказані громадяни.

"Терміни підготовки залежать від багатьох факторів. Наприклад, зараз йде опанування західних зразків зброї та техніки – на це теж потрібен певний час", – підсумував фахівець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час діє воєнного стану в Україні проходить мобілізація серед жінок та детальніше розібрався, кого можуть забрати в зону ведення бойових дій для боротьби із загарбниками з росії.