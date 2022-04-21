Мобілізують не всіх: які категорії населення не призиватимуть, а хто може отримати відстрочку на півроку

Зараз до армії призивають громадян, які служили після 2014 року.

В Україні наразі триває друга хвиля мобілізації, а це означає, що до лав захисників закликають колишніх військовослужбовців ЗСУ за контрактом або призовом, які проходили службу після 2014 року. Однак, є випадки, коли громадяни можуть отримати відстрочку від призову.

"Телеграф" з'ясував, які категорії взагалі не підпадають під мобілізацію, а хто може отримати тимчасову відстрочку.

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Хто не підлягає призову та може отримати відстрочку

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії:

1) громадяни, яких забронювали на період мобілізації та воєнного стану органи, підприємства, установи й організації в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

2) народні депутати України;

3) працівники правоохоронних чи силових органів;

4) громадяни, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

5) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти віком до 18 років, позбавлені батьківського піклування;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини/чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину/чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Мобілізація студентів та викладачів

На військову службу під час загальної мобілізації на період навчання та за певних умов не підлягають:

1) здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

2) наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

Варто зазначити, що 14 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7272, за яким від мобілізації звільнили студентів та педагогів професійно-технічних училищ, однак відстрочку отримають лише певні категорії.

Які ще категорії не будуть призивати до ЗСУ

Призову під час загальної мобілізації можуть уникнути жінки та чоловіка, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни, якщо вони належали до числа:

військовослужбовців;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції;

добровольчих формувань.

Зазначимо, що у число тих, хто може отримати відстрочку від призову, можуть потрапити також жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу. Цю категорію додадуть після того, як президент підпише законопроєкт №7209.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує за ухилення від призову.