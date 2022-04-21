Мобилизуют не всех: какие категории населения не будут призывать, а кто может получить отсрочку на полгода

Сейчас в армию призывают граждан, служивших после 2014 года.

В Украине идет вторая волна мобилизации, а это значит, что в ряды защитников призывают бывших военнослужащих ВСУ по контракту или призыву, которые проходили службу после 2014 года. Однако есть случаи, когда граждане могут получить отсрочку от призыва.

"Телеграф" выяснил, какие категории вообще не подпадают под мобилизацию, а кто может получить временную отсрочку.

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Кто не подлежит призыву и может получить отсрочку

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории:

1) граждане, забронированные на период мобилизации и военного положения органами, предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

2) народные депутаты Украины;

3) работники правоохранительных или силовых органов;

4) граждане, признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

5) женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели:

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержат совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;

на содержании которых находятся дети-сироты или дети до 18 лет, лишенные родительской опеки;

заняты постоянным уходом за больной женой/супругом, ребенком, а также родителями своими или жены/супруга, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену/супруга с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены/супруга из лиц с инвалидностью I или II группы.

Мобилизация студентов и преподавателей

На военную службу во время общей мобилизации на период обучения и при определенных условиях не подлежат:

1) соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

2) научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования;

Следует отметить, что 14 апреля Верховная Рада приняла законопроект №7272, по которому от мобилизации освободили студентов и педагогов профессионально-технических училищ, однако отсрочку получат только определенные категории.

Какие еще категории не будут призывать в ВСУ

Призыва во время общей мобилизации могут избежать женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны, если они принадлежали к числу:

военнослужащих;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались для обеспечения проведения антитеррористической операции;

добровольческих формирований.

Отметим, что в число тех, кто может получить отсрочку от призыва, могут попасть также женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетний ребенок (дети) и муж(жена), проходящий военную службу. Эту категорию прибавят после того, как президент подпишет законопроект №7209.

Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит за уклонение от призыва.