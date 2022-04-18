Мобілізація в Україні – кого мобілізують цього разу і чи законно вручати повістки на вулиці

Українцям пояснили як і кого закликатимуть з мобілізації

В умовах агресії Росії, що триває проти України, все більша кількість чоловіків призиваються до лав Збройних Сил України.

Наразі триває друга хвиля мобілізації (з чотирьох), до якої входять колишні військовослужбовці ЗСУ за контрактом або за призовом у період з 2014 року. Якщо ви не належите до них, мобілізація вас поки не торкнеться.

Наступними можуть стати офіцери запасу, тобто особи, які закінчили військові кафедри цивільних вузів.

Призов з мобілізації здійснюється шляхом видачі повістки, за якою необхідно з’явитися до військкомату. Вручити її може співробітник військового комісаріату, а також керівник організації, де призовник працює, керуючий будинком.

Сама повістка у військкомат буває двох видів, перша з них, швидше це прохання з’явиться у військкомат для уточнення інформації про себе для можливої мобілізації в наступних хвилях. А ось другий вид власне і є тим документом, який закликає громадянина до лав ЗСУ.

При цьому повістка від військкомату за законодавством України може вручатися будь-де, точного місця закон не вимагає, тому якщо вас зупинили на вулиці та вручили повістку, це не є порушенням закону. Так само це не обов’язково означає, що вас після візиту до військкомату відправлять до лав ЗСУ.

Водночас у разі неявки до військкомату українців може чекати покарання у вигляді 5100-8500 гривень штрафу або виправні роботи до 1 року, а у воєнний час позбавлення волі від 3 до 5 років.