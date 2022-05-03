Мобилизация во время войны: могут ли военкоматы призывать в армию по телефону
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 30
Единственный правильный вариант получения повестки – лично и под подпись
В Украине продолжается вторая волна мобилизации, которую объявили после полномасштабного вторжения россии — призыву в военкомат в эту волну подлежат граждане в возрасте от 18 до 59 лет, однако есть ряд исключений. Кроме того, некоторых призывников интересует вопрос – могут ли их вызвать по телефону.
"Телеграф" разбирался, могут ли военкоматы призывать граждан в телефонном разговоре.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Возможно ли вручение повестки по телефону?
Как пояснили в Ассоциации работников Украины, законодательством не предусматривается вариант, что гражданин может быть вызван в военкомат в телефонном разговоре. Более того, такое приглашение не может считаться надлежащим информированием призывника и человек имеет право по нему не являться.
В то же время добавляется, что работники соответствующих учреждений могут звонить по телефону гражданам и просить, чтобы те явились в военкомат для получения повестки. Людей призывают с пониманием к этому отнестись, ведь страна живет в условиях военного положения.
Отметим, что правильный вариант вызова в военкомат — вручение повестки лично и под подпись. Учитывая нынешнюю ситуацию, уполномоченные работники могут вручать повестки на улицах, на предприятиях и даже рабочих местах. Обжаловать такие действия почти невозможно, ведь из-за войны судебная система функционирует ограниченно.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие существуют виды повесток в армию и насколько их законно вручать, например, на блокпостах.
- Дата публикации
-
- Категория
-