Мобилизация во время войны: могут ли военкоматы призывать в армию по телефону

Единственный правильный вариант получения повестки – лично и под подпись

В Украине продолжается вторая волна мобилизации, которую объявили после полномасштабного вторжения россии — призыву в военкомат в эту волну подлежат граждане в возрасте от 18 до 59 лет, однако есть ряд исключений. Кроме того, некоторых призывников интересует вопрос – могут ли их вызвать по телефону.

"Телеграф" разбирался, могут ли военкоматы призывать граждан в телефонном разговоре.

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Возможно ли вручение повестки по телефону?

Как пояснили в Ассоциации работников Украины, законодательством не предусматривается вариант, что гражданин может быть вызван в военкомат в телефонном разговоре. Более того, такое приглашение не может считаться надлежащим информированием призывника и человек имеет право по нему не являться.

В то же время добавляется, что работники соответствующих учреждений могут звонить по телефону гражданам и просить, чтобы те явились в военкомат для получения повестки. Людей призывают с пониманием к этому отнестись, ведь страна живет в условиях военного положения.

Отметим, что правильный вариант вызова в военкомат — вручение повестки лично и под подпись. Учитывая нынешнюю ситуацию, уполномоченные работники могут вручать повестки на улицах, на предприятиях и даже рабочих местах. Обжаловать такие действия почти невозможно, ведь из-за войны судебная система функционирует ограниченно.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие существуют виды повесток в армию и насколько их законно вручать, например, на блокпостах.