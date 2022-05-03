Мобілізація під час війни: чи можуть військкомати призивати до армії телефоном

Єдиний правильний варіант отримання повістки — особисто й під підпис

В Україні триває друга хвиля мобілізації, яку оголосили після повномасштабного вторгнення росії — призову до військкомату в цю хвилю підлягають громадяни віком від 18 до 59 років, однак є ряд винятків. Крім того, деяких призовників цікавить питання — чи можуть їх викликати телефоном.

"Телеграф" розбирався, чи можуть військкомати призивати громадян у телефонній розмові.

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Чи можливе вручення повістки телефоном?

Як пояснили в Асоціації працівників України, законодавством не передбачається варіант, що громадянина можуть викликати до військкомату у телефонній розмові. Ба більше, таке запрошення не може вважатися належним інформуванням призовника і людина має право по ньому не з'являтися.

Водночас додається, що працівники відповідних установ можуть телефонувати громадянам і просити, щоб ті з'явилися у військкомат для отримання повістки. Людей закликають з розумінням до цього поставитися, адже країна живе в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що правильний варіант виклику до військкомату — вручення повістки особисто й під підпис. З огляду на теперішню ситуацію уповноважені працівники можуть вручати повістки на вулицях, на підприємствах та навіть робочих місцях. Оскаржити такі дії майже неможливо, адже через війну судова система функціонує обмежено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які існують види повісток до армії та наскільки їх законно вручати, наприклад, на блок-посту.