Модель призову до армії зміниться: Зеленський зробив гучну заяву

Армію в Україні хочуть реформувати на кшталт Ізраїлю

В Україні через повномасштабне російське вторгнення змінять правила призову до армії. В майбутньому це може торкнутися юнаків, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ізраїлю.

Глава держави зазначив, що війна з росією змусила сотні тисяч людей вперше взяти зброю в руки й навчитися нею користуватися. Зеленський додав, що Україна розглядає можливість впровадження моделі призову як в Ізраїлі.

"Будемо розглядати, обговорювати з громадськістю. Те, що наші люди будуть знати, як воювати, те, що більшість з них це знають, після того, як з'явилась територіальна оборона, велика кількість людей, вже рахується у сотнях тисяч, вони захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що, як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства тощо", — заявив Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що всі громадяни Ізраїлю, які перебувають за кордоном, а також всі, хто постійно проживає на території держави, по досягненні 18 років підлягають призову на службу до ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю). Проте, міністр безпеки може звільнити від служби деякі групи населення, зокрема арабів, однак вони можуть проходити службу добровільно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина українців потрапить під дію призову після закінчення війни — проте не в армію, а через дію цільової мобілізації.