Мобілізація не для участі у війні: чому українці можуть ще потрапити під призов

Ліквідація наслідків бойових дій стане першочерговим завданням після перемоги

Частина українців буде покликана після закінчення війни — проте не в армію, а через дію цільової мобілізації. Цей процес відповідатиме за збір спеціалістів, які бажають допомогти у фізичному відновленні країни після активних бойових дій.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на представника КМУ у парламенті Тараса Мельничука.

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Є кілька основних причин, через які держава буде змушена оголосити хвилю цільової мобілізації. Насамперед це допомога у ліквідації наслідків самих боїв, а також надзвичайних ситуацій (викликаних війною чи ні). Також потрібно буде ліквідувати наслідки у містах та селах, які прийняли на себе удар засобів ураження – ракет, бомб, касетних снарядів тощо.

Окремим пунктом є відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Щоб населені пункти були нормально забезпечені всім необхідним, доведеться відновити залізні колії, відбудувати зруйновані аеропорти, дороги, а також нафтобази та інші важливі об’єкти.

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За словами Тараса Мельничука, також в Україні хочуть дозволити залучення працівників без відповідних документів або волонтерів до надання соцпослуг — наразі діє воєнний стан. На даному етапі не всі змогли виїхати з дому разом із потрібними паперами, проте допомога багатьом категоріям населення потрібна вже зараз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто пам’ятати придатним до військової служби у військовій службі, а також роз’яснювали, кому не варто переживати через можливу мобілізацію.