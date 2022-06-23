Війна — день 120: окупанти варварськи обстрілюють міста, тяжка ситуація під Сєвєродонецьком

Оперативно про головне за 23 червня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 120 днів. Українські сили оборони стримують ворога на Донбасі, де найгарячішою точкою фронту є Сєвєродонецький напрямок. Вуличні бої за населений ідуть щодня, а на півдні від міста ЗСУ зруйнували плани загарбників щодо створення котла. Через невдачі на фронті росіяни варварськи обстрілюють мирні міста. Останнім часом від обстрілів окупантів страждає Харківщина. Крім того, ціллю росіян залишається Миколаїв. На політичному фронті пролунав гучний скандал із Грузією. Грузинський прем’єр звинуватив голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у тому, що він закликав Європу не надавати Грузії статусу кандидата в члени ЄС.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 23 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Онлайн-трансляцію 23 червня закінчено, — дивитися трансляцію 121 дня війни 24 червня можна за цим посиланням

23:00 США виділяють Україні новий транш військової допомоги у розмірі $450 млн. Як повідомили у Білому домі, черговий пакет військової допомоги включає реактивні системи залпового вогню, патрульні катери, артилерійські боєприпаси та інше.

22:00 УКРАЇНА ОТРИМАЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУП ПО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.

21:00 У ці години та хвилини вирішується майбутнє України в ЄС. Проте переговори щодо статусу кандидата на вступ України на саміті лідерів Євросоюзу йдуть складніше, ніж очікувалося, повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Переговори про надання статусу кандидата для України та Молдови виявилися дещо складнішими в Європейській раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни хочуть надати статусу кандидата для Боснії та Герцеговини", — пише він.

20:00 Білгород, Луганськ, Херсон – куди зможуть діставати ЗСУ завдяки новій зброї зі США.

19:00 Модель призову до армії зміниться: Зеленський зробив гучну заяву.

18:00 Перелом у війні настав: Арестович назвав два напрямки, де виграє Україна.

17:00 Росіяни хочуть взяти чотири міста на Донбасі: найсвіжіша карта бойових дій в Україні.

16:00 Зеленський звернувся до влади Ізраїлю із закликом приєднатися до міжнародних санкцій проти країни-агресора росії.

15:00 В Україну нарешті прибули давно анонсовані американськими партнерами ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS.

14:00 Україна отримала гаубиці від Заходу без важливої "начинки": союзники переживають, щоб передові технології не потрапили в руки окупантам.

13:00 Велика Британія запровадила нові санкції проти росії.

12:00 Нові обстріли. Потужні вибухи пролунали у Миколаєві та Одесі.

дмитро медведєв відзначився новою хамською заявою на адресу європейських політиків.

11:00 За першу добу зборів на купівлю трьох "Байракторів" для ЗСУ зібрали вже 366 млн із 500 необхідних, збори продовжуються.

Росіяни демонтували та вивезли найбільшу сонячну електростанцію України Тоkmak Solar Energy площею 96 гектарів, — вона була під Токмаком.

Такою раніше була електростанція під Токмаком

09:30 Пожежу на нафтобазі, що сталася після ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської области, нарешті загасили. Рятувальники приборкували полум'я 108 годин. Три людини загинули, ще 14 постраждали.

Є інформація про вибухи у Хмельницькій області, офіційних підтверджень поки немає.

Втрати рф в Україні на сьогодні:

09:00 Повітряна тривога майже по всій Україні, є інформація про вибухи у Миколаєві та проліт ракети над Київщиною, перевіряємо. Не ігноруйте сирени.

08:30 Внаслідок збройної агресії рф в Україні 324 дитини загинули, ще 593 постраждали, — ювенальні прокурори.

У багатьох областях України тривога:

07:45 Трохи важливих новинок на ранок:

військові рф захопили Лоскутовку і Рай-Олександрівку та поступово звужують оточення Сєвєродонецька — Генштаб ЗСУ;

російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ, вважають експерти американського Інституту вивчення війни;

вночі серйозно обстріляли Апостолове у Криворізькому районі, двоє постраждалих;

внаслідок ракетної атаки по Миколаєву є загиблий та постраждалі, спалахнули ємності з олією;

кілька суднобудівних компаній Польщі обговорять допомогу Україні, — будівництво суден та відновлення торговельного флоту;

"багато" українських полонених, серед яких і захисники "Азовсталі", сподіваються звільнити вже "найближчим часом", — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

06:20 Карта бойових дій на сьогодні виглядає так:

5:00 Українські військові за добу ліквідували на південному напрямку 20 російських окупантів. Загалом ситуація на Миколаївсько-Херсонському напрямі складна, але контрольована.

3:00 Мешканці Одеси бачили у небі над Чорним морем яскраву заграву. Поки інформації про те, що це могло бути, небагато

1:00 Британського добровольця Ейдена Есліна, який потрапив у полон до бойовиків т.зв. "днр", мають намір стратити. Про це він розповів у телефонній розмові із сім'єю

Інформацію про головні події 20 червня можна прочитати у нашій статті: "Війна — день 117: окупанти отримують по зубах, штурмуючи Сєвєродонецьк, деокупація Херсона дедалі ближче".

Зведення головних подій за 21 червня доступне у нашому матеріалі: "Війна — день 118: росіяни пішли у наступ на Луганщині й криють Україну ракетами".

З новинами минулої доби, 22 червня, можна ознайомитися в нашому онлайні за середу: "Війна — день 119: тривожні новини зі Сходу, просування ЗСУ на Півдні".