Війна — день 118: росіяни пішли у наступ на Луганщині та криють Україну ракетами

Оперативно про головне за 21 червня

Українські сили оборони ось уже 118 днів захищають Батьківщину від російських окупантів. На півдні та сході України продовжуються важкі бої . Більше того, за даними української сторони, росіяни накопичили резерви і відновили наступ у Луганській області, а також можуть знову піти на штурм Харкова. Після успішного ураження Збройними силами України захоплених росіянами у 2014 році "вишок Бойка" в Чорному морі у росії пригрозили "ударами по центрах прийняття рішень" і почали масово обстрілювати міста України ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 21 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 У Харкові за годину зафіксовано два вибухи. В результаті одного сталася пожежа із сильним задимленням, другий, ймовірно, був результатом роботи ППО, що збила російську ракету.

Прокуратура Мюнхена та німецьке Федеральне відомство кримінальної поліції домоглися конфіскації трьох квартир у Мюнхені у депутата держдуми рф Л. та його дружини К., які вони здавали в оренду, незважаючи на включення депутата 23 лютого до списків санкцій ЄС. Це перший випадок у ФРН, коли через санкції активи були не лише заморожені, а й фактично конфісковано нерухомість.

Головні новини за 18 червня доступні у нашому матеріалі: "Війна — день 115: росіяни намагаються створити "котел" на Донбасі та обстрілюють міста" .

Головні новини за 19 червня можна прочитати в онлайні за суботу:"Війна — день 116: окупанти стягнули резерви на Луганщину і готуються наступати".

З подіями, що відбулися 20 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за неділю: "Війна — день 117: окупанти отримують по зубах, штурмуючи Сєверодонецьк, деокупація Херсона дедалі ближче".