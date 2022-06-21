Рахунок йде на дні: журналісти дізналися, коли Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

ЄС порадить надати статус кандидата на вступ Україні та Молдові

Україна, швидше за все, набуде статусу кандидата на вступ до ЄС вже до кінця тижня під час саміту лідерів європейських країн у Брюсселі.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела, 23-24 червня керівники країн Євросоюзу підтримають рекомендації Європейської комісії та схвалять офіційне надання Україні статусу країни-кандидата на членство.

Зазначається, що остаточне рішення має бути схвалено всіма країнами ЄС разом із супутніми умовами. Втім, очікувані формулювання у проєкті висновків саміту ще не викладені в письмовій формі.

Також ЄС має намір підтримати надання аналогічного статусу Молдові, повідомляє видання. Щодо Грузії, то вона має виконати додаткові умови, перш ніж Євросоюз дасть їй зелене світло.

"Настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії знаходиться в ЄС. Я запропоную вам надати статус кандидата Україні та Молдові", — йдеться у листі голови Євроради Шарля Мішеля до учасників саміту, повідомили журналісти.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки росія біситься не через статус України в ЄС, а через іншу причину Керівник Фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко спеціально для "Телеграфа" розповів, що росії цікавий результат саміту НАТО, а не ЄС

Як повідомлялося раніше, попри розбіжності з Україною, Угорщина вирішила підтримати надання нашій країні статусу кандидата на вступ до ЄС. Також у керівництві країни висловили переконання, що його також мають отримати Молдова, Грузія та Боснія та Герцеговина.