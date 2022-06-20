Керівник Фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко спеціально для "Телеграфа" розповів, що росії цікавий результат саміту НАТО, а не ЄС

Для України з 20 червня розпочинається історичний тиждень, заявив президент Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні. Зрозуміло, що йшлося про саміт Європейського Союзу 23-24 червня. Той самий, на якому лідери ЄС можуть затвердити рекомендації Європейською Комісією щодо надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

А ще Зеленський попередив, що росія цього тижня може діяти більш активно-агресивно. На мою думку, росія може діяти більш агресивно не через саміт ЄС, а в очікуванні результатів саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня, тобто наступного тижня, в Мадриді.

Вже відомо, що обговорюватимуть там війну в Україні, а також – нову стратегію Альянсу, зокрема щодо росії.

Саме саміт НАТО та його рішення є принципово важливими, з погляду росії, а не саміт ЄС.

У росії, думаю, чудово розуміють кілька моментів.

Перше – навіть якщо Україні нададуть статус кандидата в члени ЄС, це нічого не означає. Ми знаємо долю кандидатства тієї ж Туреччини, яка має подібний статус уже понад 20 років.

Другий – навіть якщо Україна набуде статусу кандидата в ЄС, не факт, що до того моменту, як виконає всі потрібні умови, Євросоюз взагалі існуватиме (у тому числі через відцентрові процеси, які там вже спостерігаються).

Саме тому надання Україні кандидатського статусу в росії ставляться досить спокійно.

А ось ті чи інші активності НАТО для росії значно важливіші і, з точки зору Кремля, небезпечні.

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Я не сумніваюся, що Україні нададуть статус кандидата. Інше питання, що Україна отримає після цього, окрім морального задоволення. Тому що, на мій погляд, у випадку з ЄС є лише два стани: стан членства – і решта.

Нам уже говорили, що ми є аспірантами, хоч такого статусу немає. Стверджували, що є перспектива членства. Ми вже підписували Угоди про асоціацію, яка ні до чого доброго не привела.

Тобто, наголошую, є членство – і є всі інші статки, які нічого особливо не означають.

От коли справді стоятиме питання про членство України в ЄС – тоді можна буде відкорковувати шампанське. Не раніше…