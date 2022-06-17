Єврокомісія винесла рішення щодо кандидатства України в ЄС – офіційно

Отримані рекомендації є дуже важливими для європейського шляху нашої держави

Засідання Єврокомісії у п’ятницю, 17 червня, закінчилося позитивним рішенням для України. Після тривалого обговорення європейські політики дійшли консенсусу щодо надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Як повідомляють представники самої комісії, Києву рекомендуватимуть надати статус кандидата на вступ до ЄС. Проте нашу країну зобов’яжуть виконати низку серйозних вимог.

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Насамперед, влада України повинна буде провести реформи, які зміцнять верховенство закону над правом і покращать систему боротьби з корупцією. Також особливу увагу вимагатимуть приділити рівності – гендерній, релігійній, сексуальних меншин тощо.

Вважається, що ця рекомендація є особливо важливою для України під час повномасштабного вторгнення росії. Це підтверджує європейський шлях, на який ми вступили ще далекого 2013 року, хоча розмови про членство розпочиналися раніше.

Зазначимо, що процес вступу до Євросоюзу для країни може тривати роками. Останнім офіційно прийнятим членом ЄС стала Хорватія, яка чекала на цей момент десятиліття, працюючи над усіма вимогами.

Додамо, що Єврокомісія також схвалила надання статусу членам ЄС для Молдови. При цьому Грузії було поки що відмовлено в подібних преференціях, як раніше і повідомляли інсайдери.

Нагадаємо, раніше про необхідність виконати низку умов повідомляли іноземні видання, посилаючись на конкретну позицію окремих країн Європи. Серед них, до речі, Нідерланди, які нібито не проти розширення ЄС, а за дотримання правил.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому, на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, для України таке важливе кандидатство в Євросоюзі.