Одна з європейських країн вимагає "жорсткої" позиції щодо вступу України до Євросоюзу

Єдиної думки щодо членства України у країн ЄС досі немає

Представники уряду Нідерландів закликають представників Єврокомісії виявити "жорсткість", вирішуючи питання щодо надання Україні статусу кандидата на членство. Як відомо, перше засідання з цієї теми має відбутися вже у п’ятницю, 17 червня.

За інформацією видання EUObserver, у Нідерландах не висловлюються проти розширення Євросоюзу і навіть включення до нього України. Проте політики хочуть справедливості та виконання необхідних вимог українською владою.

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На думку нідерландців, рішення Комісії має складатися із "справедливих та суворих умов", які визначать подальший рух України вперед. Серед іншого така інформація має містити відомості про реформи, що доведеться впровадити у життя перед повноцінним членством у Європейському Союзі.

Повідомляється, що перелік вимог займає близько двох сторінок. Серед питань є криміналізація вираження ненависті до представників ЛГБТК+ та багато чого іншого.

Варто зазначити, що Нідерланди початково відносять до групи країн (разом із Португалією та Данією), які мають сумнів щодо необхідності надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі для України.

Нагадаємо, раніше про перелік вимог до виконання говорив і журналіст Рікард Йозвяк. Також він зазначив, що разом із Україною статус кандидата може отримати Молдова, а ось до Грузії знайшлося чимало запитань.

Тим часом глава українського МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому для України така важлива євроінтеграція.