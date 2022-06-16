Чи отримає Україна статус кандидата до ЄС - джерело розповіло деталі

Шольц, Макрон і Драгі висловилися чітко

Україна 17 червня має отримати позитивний висновок щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це "Телеграфу" повідомили співрозмовники в українському політикумі.

"На 99% очікуємо позитивного рішення. Наразі за надання нам статусу кандидата всі країни, особливо, після того, як про це публічно висловились очільники Німеччини та Франції. Вже надалі можуть бути різні умови, але статус кандидата можна сказати — наш",- зазначив співрозмовник видання.

Під час свого візиту до Києва, і канцлер Німеччини Олаф Шольц, і президент Франції Емануель Макрон, і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підкреслили, що остаточно підтримують надання Україні статусу кандидата до ЄС, а також, зазначили, що "вони почали будувати спільний європейській простір".

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Зазначимо, що висновок по наданню статусу кандидата Україні Єврокомісія має дати вже у п’ятницю, 17 червня. А саміт лідерів ЄС відбудеться 23-24 червня.