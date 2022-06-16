Візит відбувається на тлі прагнення України стати членом Європейського Союзу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, французький президент Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у четвер, 16 червня, все ж прибули до української столиці — міста Києва, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Провідні європейські чиновники відвідали України вперше з дня повномасштабного вторгнення росії.

Візит Шольца, Макрона та Драгі до Києва

Згідно з попередніми даними, які раніше оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, ця трійця привезла з собою кандидатство України у Європейському Союзі. При цьому не виключається ймовірність того, що представники європейських країн знову будуть підбурювати президента України Володимира Зеленського повернутися до переговорів з російською федерацією, які були поставлені на паузу після кривавих звірств росіян на Київщині та відмову агресора на будь-які компроміси.

Нагадаємо, що під час візиту Шольца спільно з Макроном та Драгі, іноземні чиновники ймовірно вмовлятимуть Володимира Зеленського не воювати з росією за Крим.

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Також нагадаємо, як заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач ні розмов про те, що під час візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва, вони закликатимуть Зеленського повернутися до переговорів з рф, запропонував європейським лідерам "зберегти обличчя путіну" коштом країн, представниками яких вони є.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Франції Еманюель Макрон вкотре виступив із заявою, в якій наголосив, що українському лідеру Володимиру Зеленському все ж доведеться домовлятися з росією, адже вона все одно залишиться частиною Європи.