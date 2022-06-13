"Збережіть обличчя путіну за свій рахунок": Польща дала пораду Макрону, Шольцу та Драгі

Візит до української столиці може змінити ставлення європейських чиновників до війни в Україні

У Польщі прокоментували майбутній візит президента Франції Еммануеля Макрона спільно з німецьким канцлером Олафом Шольцем, а також італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі до України та запропонували "зберегти обличчя путіну" коштом країн, представниками яких вони є.

Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач під час свого інтерв'ю дія "Польське радіо", іноземним чиновникам піде на користь візит до Києва, адже він може змінити їх ставлення до війни України з росією. Про це він сказав, порівнявши ймовірний приїзд Шольца та Макрона з приїздом до України глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, на яких ці відвідини справили неабияке враження.

За його словами, ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії їх позиція була вкрай неоднозначною, але "після візиту до Києва вони усвідомили, що таке війна".

"Побачимо, який ефект матиме ця поїздка, коли вона дійсно відбудеться", — сказав

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Також він додав, навіть якщо цей візит відбудеться, ані Макрон, ані Шольц не повинні тиснути на Володимира Зеленського та закликати його піти на поступки агресору.

"Тут я не обманюю себе: ці троє європейських лідерів (Макрона, Шольца і прем'єра Італії Маріо Драгі, — ред.) однозначно змінять своє ставлення. Їхнє ставлення сьогодні, безумовно, інше. Треба працювати, щоб вони не тиснули на Володимира Зеленського з приводу будь-яких поступок. Я не розумію, чому Україна повинна щось прощати росії. Може, якась із західних країн захоче дозволити путіну зберегти обличчя своїм коштом?", — підсумував Пшидач.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит канцлера ФРН та французького лідера Макрона до України вже встиг прокоментувати військовий експерт Денис Попович. На його думку, Україні ні в якому разі не можна погоджуватись на так звані "мирні пропозиції" від цієї трійці, адже тоді вся пролита за понад 100 днів війни з росією кров українців буде марною.