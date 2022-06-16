Визит проходит на фоне стремления Украины стать членом Европейского Союза

Канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня, все же прибыли в украинскую столицу — город Киев, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ведущие европейские чиновники посетили Украину впервые со дня полномасштабного вторжения россии.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

Согласно предварительным данным, ранее обнародованным советником министра внутренних дел Виктором Андрусом, эта троица привезла с собой кандидатство Украины в Европейском Союзе. При этом не исключается вероятность того, что представители европейских стран снова будут подстрекать президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с российской федерацией, поставленным на паузу после кровавых зверств россиян в Киевской области и отказ агрессора на любые компромиссы.

Напомним, что во время визита Шольца совместно с Макроном и Драги, иностранные чиновники, вероятно, будут уговаривать Владимира Зеленского не воевать с россией за Крым.

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Также напомним, как заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач не разговаривает о том, что во время визита Шольца, Макрона и Драги в Киев, они будут призывать Зеленского вернуться к переговорам с РФ, предложил европейским лидерам "сохранить лицо путина" на средства стран, представителями которых они есть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Франции Эманюэль Макрон в очередной раз выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому все же придется договариваться с россией, ведь она все равно останется частью Европы.