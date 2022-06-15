Макрон подстрекает Зеленского договариваться с россией

По мнению французского лидера, Украине придется вернуться к переговорам с рф

Президент Франции Эманюэль Макрон, который в ближайшие дни должен посетить Украину впервые с начала войны, заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому все же придется договариваться с россией, ведь она все равно останется частью Европы.

По словам французского лидера, "география упряма" и российская федерация никуда не денется с континента, поэтому Украине в будущем все же придется вернуться к дискуссиям с агрессором. Об этом он сказал во время визита на базу НАТО в Румынии, пишет TF1 Info.

"Но мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился, и дискуссии возобновились. Мы, европейцы, делим континент, и география упряма. россия продолжает быть там. Я никогда не разделял замечаний, которые заключались в том, что сегодня мы будем вести войну с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить", – объяснил Макрон.

Он добавил, что единственным желаемым результатом этого конфликта (россии и Украины — ред.) является либо военная победа Украины, либо переговоры, потому что огонь рано или поздно прекратится и это позволит заключить мирное соглашение. Также он отметил, что в какой-то момент Киеву все же придется говорить с москвой.

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Стоит напомнить, что президент Франции Эманюэль Макрон совместно с немецким канцлером Олафом Шольцом планирует уже на этой неделе посетить украинскую столицу — город Киев впервые с начала полномасштабного вторжения россии на украинские территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее Макрон позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал ему в дальнейшем поддерживать Киев, удовлетворяя его потребности в войне с россией, включая поставки тяжелого вооружения.