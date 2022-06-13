"Сохраните лицо путину за свой счет": Польша дала совет Макрону, Шольцу и Драги

Визит в украинскую столицу может изменить отношение европейских чиновников к войне в Украине

В Польше прокомментировали предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона совместно с немецким канцлером Олафом Шольцем, а также итальянским премьер-министром Марио Драги в Украину и предложили "сохранить лицо путина" за счет стран, представителями которых они являются.

Как сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач во время своего интервью "Польское радио", иностранным чиновникам пойдет на пользу визит в Киев, ведь он может изменить их отношение к войне Украины с россией. Об этом он сказал, сравнив вероятный приезд Шольца и Макрона с приездом в Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, на которых этот визит произвел огромное впечатление.

По его словам, еще в первые дни полномасштабного вторжения россии их позиция была крайне неоднозначной, но "после визита в Киев они осознали, что такое война".

"Увидим, какой эффект будет иметь эта поездка, когда она действительно произойдет", — сказал он.

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Также он добавил, что даже если этот визит состоится, ни Макрон, ни Шольц не должны давить на Владимира Зеленского и призвать его пойти на уступки агрессору.

"Здесь я не обманываю себя: эти трое европейских лидеров (Макрона, Шольца и премьера Италии Марио Драги, — ред.) однозначно изменят свое отношение. Их отношение сегодня, безусловно, другое. Надо работать, чтобы они не давили на Владимира Зеленского по поводу любых уступок. Я не понимаю, почему Украина должна что-то прощать россии. Может, какая-то из западных стран захочет позволить путину сохранить лицо за свой счет?", — подытожил Пшидач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что визит канцлера ФРГ и французского лидера Макрона в Украину уже успел прокомментировать военный эксперт Денис Попович. По его мнению, Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на так называемые "мирные предложения" от этой троицы, ведь тогда вся пролитая более чем за 100 дней войны с россией кровь украинцев будет напрасной.