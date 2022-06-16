Візит Шольца, Макрона та Драги до Києва: стала відома головна мета

Провідні європейські лідери вперше з початку війни відвідали Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, французький президент Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, які вже прибули до Києва, "привезли із собою кандидатство України у Європейському Союзі".

Про це у четвер, 16 червня, у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Також він додав, що ця трійка планує знову переконувати президента України Володимира Зеленського повернутися до переговорів з кривавим лідером росії володимиром путіним.

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Варто відзначити, що, згідно з даними, американської газети Politico, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, проте офіційно у ЄК це ще не підтвердили.

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Якщо версія Андрусіва правильна і Макрон, Шольц і Драгі все ж "привезли Україні членство у ЄС", це може означати, що Європа й надалі буде підбурювати Київ домовлятися з росією в обмін на членство в Європейському Союзі. Цю тему вже підіймали ще у березні, коли Україна ще була готова вести перемови з країною-агресором. Наразі питання залишається в тому, наскільки обидві країни, між якими точиться потужне протистояння, погодяться на такий підхід провідних європейських лідерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є ймовірність, що під час візиту німецького канцлера Олафа Шольца спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, іноземні чиновники вмовлятимуть Володимира Зеленського не воювати з росією за Крим.

Також нагадаємо, як заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач ні розмов про те, що під час візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва, вони закликатимуть Зеленського повернутися до переговорів з рф, запропонував європейським лідерам "зберегти обличчя путіну" коштом країн, представниками яких вони є.