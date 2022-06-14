Джерела повідомили, коли Макрон та Шольц приїдуть до України
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Також з візитом у Київ має прибути італійський прем'єр Маріо Драгі
Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц мають приїхати з візитом до України до кінця поточного тижня.
Про це "Телеграфу" повідомили джерела в українському політикумі.
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"Вони обидва повинні приїхати до кінця тижня. Попередньо, в четвер, 16 червня",- повідомив співрозмовник видання.
За його словами, також очікується візит прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.
Візит має відбутися як підтримка Україні щодо висновку Європейської комісії по заявці на отримання статусу кандидата на членство в Європейському союзі.
За словами співрозмовника, в цілому, очікується на позитивне рішення. Цей висновок стане основою для прийняття політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.
Варто зазначити, що цей візит Емманюеля Макрона у Київ буде першим від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Те ж саме стосується і канцлера Німеччини Олафа Шольца. Крім того, німецьке видання Bild писало, що компанію їм у візиті в Київ може скласти прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Як повідомляв "Телеграф", на думку експерта ГО "Бюро аналізу політики" Віктора Бобиренка, європейські лідери точно переконуватимуть Україну не те, що не мріяти станцювати на руїнах Кремля, а й не заходити до Криму.