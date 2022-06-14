"Має прийняти рішення": Зеленський розповів, чого хоче від Шольца

Президент України закликав уряд Німеччини визначитись

Україні від уряду Німеччини необхідне чітке запевнення у підтримці, замість пошуків компромісів із росією.

Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню ZDF, канцлер ФРН Олаф Шольц та його уряд мають остаточно визначитися.

"Від канцлера Шольца нам необхідні гарантії того, що Німеччина підтримує Україну. Він та його уряд мають ухвалити рішення", — сказав він.

За його словами, керівництво ФРН не може просто "балансувати" у питаннях підтримки нашої країни та збереженням зв’язків із росією.

Крім того, він зазначив, що уряди Німеччини та Франції зробив висновки про необхідність постачання зброї Україні трохи пізніше, ніж багато інших країн Заходу, на кшталт Польщі, країн Балтії, США, Великої Британії та деяких інших країн Східної Європи.

Водночас Зеленський наголосив, що візит Шольца до Києва дуже важливий, оскільки вони зможуть обговорити збільшення підтримки, посилення санкцій проти росії та перспективи України на вступ до ЄС.

Як повідомлялося раніше, за інформацією німецьких ЗМІ Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єром Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 26-28 червня.

Втім, у пресслужбі французького президента пізніше зазначили, що Макрон не має чітких планів на візит до Києва.