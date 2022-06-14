"Должен принять решение": Зеленский рассказал, чего хочет от Шольца

Президент Украины призвал правительство Германии определиться

Украине от правительства Германии необходимо четкое заверение в поддержке, вместо поисков компромиссов с россией.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDF, канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство должны окончательно определиться.

"От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение", — сказал он.

По его словам, руководство ФРГ не может просто "балансировать" в вопросах поддержки нашей страны и сохранением связей с россией.

Кроме того, он отметил, что правительства Германии и Франции сделало выводы о необходимости поставок оружия Украине несколько позже, чем многие другие страны Запада, вроде Польши, стран Балтии, США, Великобритании и некоторых других стран Восточной Европы.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что визит Шольца в Киев очень важен, поскольку они смогут обсудить увеличение поддержки, ужесточение санкций против россии и перспективы Украины на вступление в ЕС.

Как сообщалось ранее, по информации немецких СМИ Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги приедут в Киев 26-28 июня.

Впрочем, в пресс-службе французского президента позже отметили, что у Макрона нет четких планов на визит в Киев.