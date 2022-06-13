Здали назад? У Макрона та Шольца зробили заяву щодо України

Востаннє Макрон був в Україні 8 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон та німецький канцлер Олаф Шольц можуть не приїхати із візитом до Києва наприкінці червня, як це планувалося раніше.

Інформацію про те, що Макрон не має твердих планів приїхати до України у понеділок, 13 червня, оприлюднило видання CNN, посилаючись на пресслужбу Єлисейського палацу. Згідно з наявними відомостями, французький президент планує здійснити візит до української столиці тоді, коли це буде "корисно".

"Президент сказав, що відвідає Україну у відповідний момент. Вивчається кілька варіантів, на даному етапі нічого не визначено", — йдеться в тексті повідомлення.

Що стосується німецького канцлера Олафа Шольца, який мав відвідати Київ спільно з французьким лідером, то підтвердження його візиту отримати також не вдалося. Зокрема, представник уряду Німеччини відмовився надавати коментарі щодо інформації, котра шириться в ЗМІ про те, що канцлер ФРН вирушить у четвер до Києва разом із Макроном та Драгі перед самітом "Великої сімки", — пише італійська газета La Stampa.

Варто відзначити, що на відміну від інших європейських лідерів, президент Франції Еманюель Макрон, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц жодного разу не приїжджали до України з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше після початку вторгнення росії відвідає Україну та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. При цьому наголошувалося, що Шольц приїде не один, компанію йому повинні були скласти президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр Італії Маріо Драгі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше французький лідер Емануель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та дав йому вагому обіцянку щодо ймовірної поставки важкого озброєння Києву для протистояння російській агресії.